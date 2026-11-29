MADURA – Tragedi meninggalnya SN (17), siswi SMA di Kota Malang, setelah diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah remaja, menuai keprihatinan. Kasus tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap anak, terutama di lingkungan pergaulan remaja.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ansari, mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama pemerintah daerah tidak tinggal diam. Sistem pencegahan dan pengawasan terhadap kekerasan anak harus dievaluasi secara menyeluruh.

Menurut Ansari, perlindungan anak tidak boleh hanya menjadi respons ketika peristiwa kekerasan telah terjadi. Negara harus hadir sejak dini untuk memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan pergaulan.

Advertisement “Perlindungan anak tidak cukup hadir setelah kekerasan terjadi. Negara harus memastikan setiap anak aman di rumah, sekolah, maupun lingkungan pergaulannya,” tegasnya.

Dia menilai, meninggalnya SN harus menjadi momentum untuk membenahi sistem perlindungan anak. Sebab, kekerasan di kalangan remaja bukan persoalan sederhana yang cukup diselesaikan melalui proses hukum.

Lebih dari itu, perlu ada upaya serius untuk mengurai akar persoalan, memperkuat pengawasan, serta membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menghormati dan melindungi sesama.

Advertisement Ansari juga meminta pemerintah memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan. Pemenuhan hak-hak korban dan keluarga harus menjadi perhatian dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Di sisi lain, dia mengingatkan agar anak-anak yang terlibat dalam perkara tersebut tetap mendapatkan pendampingan sesuai prinsip perlindungan anak dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, hal itu tidak boleh mengesampingkan keadilan bagi korban.

“Pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak korban. Keduanya tidak boleh dipertentangkan,” ujarnya.

Menurut dia, tanggung jawab perlindungan anak bukan hanya berada di pundak pemerintah. Keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang generasi muda.