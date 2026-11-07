Anisa Fitriawati Pilih Badminton, Jaga Kebugaran Sekaligus Memperluas Pertemanan

BANGKALAN, RadarMadura.id – Kesibukan mengurus rumah tangga tidak menghalangi Anisa Fitriawati untuk tetap aktif berolahraga.

Badminton menjadi pilihan warga Kelurahan Mlajah, Bangkalan, tersebut untuk menjaga kebugaran tubuh sekaligus melepas penat.

Anisa mulai rutin bermain badminton sekitar 1,5 tahun terakhir. Dalam sepekan, dia menyempatkan diri bermain sekali dengan durasi sekitar dua jam.

Advertisement Aktivitas itu dilakukan bersama rekan-rekannya di sejumlah lapangan yang ada di Bangkalan.

Beberapa lapangan yang biasa menjadi tempatnya bermain adalah lapangan di Perum Lavender, Mlajah; lapangan belakang GOR, dan lapangan di Khayangan Residence.

Dari sejumlah tempat tersebut, dia menilai lapangan di Perum Lavender yang memiliki kondisi fasilitas paling baik.

Advertisement Bagi Anisa, badminton bukan sekadar kegiatan untuk mengisi waktu luang. Olahraga tersebut sudah menjadi kebutuhan rutin.

Selain menyenangkan, gerakan dalam permainan badminton membantu menjaga fleksibilitas tubuh dan kekuatan otot.

”Yang jelas, badan jauh lebih fit dan sehat. Saat bermain badminton, tubuh juga bergerak aktif dan jantung ikut terlatih,” ujarnya.

Untuk sekali bermain, Anisa mengeluarkan biaya sekitar Rp 15 ribu per pekan.