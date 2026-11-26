PAMEKASAN, RadarMadura.id – Kemudahan mengakses layanan kesehatan menjadi salah satu manfaat yang dirasakan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal tersebut dialami Imel Lavenia Serlyanto, 20, mahasiswa asal Pamekasan, saat memeriksakan keluhan sakit asam lambung yang mengganggu aktivitasnya.

Imel mengaku merasakan nyeri pada bagian ulu hati selama empat hari. Karena keluhan tersebut semakin mengganggu aktivitas perkuliahan, dia memutuskan memeriksakan kondisi kesehatannya ke fasilitas kesehatan tempatnya terdaftar.

“Awalnya terasa sakit di bagian ulu hati dan sudah berlangsung selama empat hari. Rasa sakit itu sangat mengganggu aktivitas saya sebagai mahasiswa, jadi saya periksa ke fasilitas kesehatan yang terdaftar,” kata Imel saat diwawancarai di kediamannya, Selasa (24/11).

Advertisement Sebelum berangkat, Imel memanfaatkan fitur antrean online melalui aplikasi Mobile JKN untuk mendapatkan nomor antrean. Fitur tersebut membuatnya dapat mengambil antrean dari rumah sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama di fasilitas kesehatan.

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“Saya memanfaatkan layanan antrean online di aplikasi Mobile JKN agar bisa antre dari rumah. Setelah sudah hampir tiba waktunya, saya pergi langsung ke fasilitas kesehatan dan langsung mendapatkan tindakan pemeriksaan oleh dokter,” ujarnya.

Advertisement Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter menyampaikan keluhan yang dialaminya berkaitan dengan sakit asam lambung. Imel juga mendapat penjelasan mengenai faktor yang dapat memicu keluhan tersebut, termasuk pola makan yang tidak teratur, serta diberikan obat untuk membantu meredakan gejalanya.

“Setelah diperiksa, dokter menyatakan saya sakit asam lambung dikarenakan pola makan yang tidak teratur. Dokter juga memberikan penjelasan hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan sakit asam lambung, serta memberikan beberapa obat untuk dikonsumsi,” ucap Imel.

Pengalaman tersebut membuat Imel merasa lebih tenang saat mengakses pelayanan kesehatan melalui Program JKN. Dia berharap BPJS Kesehatan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses kesehatan yang mudah dan nyaman.