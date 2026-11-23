SURABAYA, RadarMadura.id – BPJS Kesehatan memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan seluruh Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur dalam penanganan persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto menandatangani perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit Adhyaksa Jawa Timur yang ditargetkan mulai melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Desember 2026.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr. Abdi Kurniawan Purba mengatakan, dukungan kejaksaan diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan Program JKN. Kerja sama tersebut mencakup pendampingan ketika menghadapi persoalan hukum sekaligus upaya mitigasi risiko sejak tahap penyusunan kebijakan.

Advertisement “Maka, melalui kerja sama ini kami memohon agar dapat dibantu, dipayungi oleh kejaksaan dalam satu skema kolaborasi yang komprehensif. Mulai dari permintaan bantuan hukum kepada jaksa pengacara negara saat menghadapi sengketa perdata maupun tata usaha negara. Pertimbangan hukum agar kebijakan dan perjanjian kerja sama kami termitigasi risikonya sejak dari awal,” ujar Abdi, Senin (23/11).

Selain bantuan dan pertimbangan hukum, ruang lingkup kerja sama meliputi tindakan hukum lainnya untuk mendukung optimalisasi kepesertaan aktif JKN. Kolaborasi tersebut juga mencakup pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan, konsultasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kepatuhan dan pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN.

Advertisement Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Abdul Qohar mengatakan, dukungan hukum dari kejaksaan perlu dimanfaatkan secara optimal. Langkah tersebut penting agar persoalan yang berpotensi menghambat penyelenggaraan Program JKN dapat diantisipasi sejak dini.

“Saya berharap keberadaan jaksa pengacara negara dapat dimanfaatkan secara tepat dan optimal, bukan hanya ketika suatu permasalahan telah berkembang menjadi sengketa atau perkara hukum, tetapi juga dalam rangka mengantisipasi potensi risiko hukum terhadap kebijakan, tindakan, dan pelaksanaan kegiatan institusi,” jelas Qohar.

Menurut Qohar, tindak lanjut kerja sama perlu diwujudkan melalui koordinasi efektif hingga tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian, persoalan hukum dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing institusi tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

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Di sisi lain, kolaborasi BPJS Kesehatan dan kejaksaan juga diwujudkan melalui perluasan akses pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto dan Rumah Sakit Adhyaksa Jawa Timur di Kabupaten Mojokerto.

“Sinergi kita tidak hanya berhenti pada pengelolaan aspek hukum, tetapi juga diwujudkan secara nyata dalam pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat lewat penandatanganan perjanjian kerja sama Rumah Sakit Adhyaksa Jawa Timur milik kejaksaan dengan BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto,” ungkap Abdi.