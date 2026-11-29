SUMENEP, RadarMadura.id – Kombes Pol Ariek Indra Sentanu mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Madya Tingkat III pada Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

Sejak menjabat sebagai Kapolresta Sumenep sejak Juli 2026, ratusan perkara ditangani Satreskrim Polresta Sumenep.

Tercatat, sebanyak 262 perkara berhasil diselesaikan selama masa kepemimpinannya. Perkara tersebut mencakup berbagai tindak pidana, mulai dari kejahatan konvensional hingga kasus yang melibatkan perempuan dan anak.

Advertisement Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ariek Indra Sentanu mengatakan, sejak awal menjabat, dirinya berkomitmen memberantas setiap tindak kejahatan di wilayah hukumnya. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

”Kami berkomitmen untuk memberantas setiap kejahatan. Itu untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Sumenep Kompol Bambang Tri menjelaskan, perkara yang paling banyak ditangani berkaitan dengan penipuan dan penggelapan (tipu gelap), pencurian biasa (curbis), serta pencurian dengan pemberatan (curat).

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”Sejak Juli sampai November, ada 262 penyelesaian perkara di Satreskrim,” kata Tri.

Berdasarkan data Satreskrim, kasus tipu gelap tercatat sebanyak 49 perkara. Disusul curbis sebanyak 44 perkara, penganiayaan 38 perkara, dan curat 34 perkara.

Sementara itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencapai 12 perkara. Adapun perkara lainnya meliputi pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencabulan, kasus perlindungan anak, pemalsuan, dan tindak pidana lainnya.

Menurut Tri, banyaknya perkara tersebut menunjukkan luasnya cakupan penanganan tindak pidana oleh jajaran Satreskrim. Penanganan dilakukan oleh masing-masing unit sesuai dengan jenis perkara dan ketentuan hukum yang berlaku.