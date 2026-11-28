SUMENEP, RadarMadura.id – Dua perangkat Desa Mantajun, Kecamatan Dasuk, Sumenep, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Keduanya adalah Kepala Dusun (Kadus) Jangjang berinisial N, 46, dan Sekretaris Desa (Sekdes) Mantajun berinisial A, 58. Satreskrim Polresta Sumenep menetapkan keduanya sebagai tersangka pada Jumat (27/11).

Kasus tersebut bermula pada 2017. Saat itu, korban sekaligus pelapor berinisial S mendapat informasi bahwa dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan PKH.

Advertisement Untuk keperluan pencairan, korban diminta menyerahkan KTP dan kartu keluarga (KK), serta menandatangani sejumlah dokumen untuk pembukaan rekening dan pembuatan kartu ATM.

Setelah rekening dan kartu ATM terbit, korban bersama penerima bantuan lainnya diminta menyerahkan kartu tersebut kepada aparat desa. Alasannya, untuk mempermudah proses pencairan bantuan.

Korban sempat menerima bantuan secara berkala hingga akhir 2020. Namun, sejak 2021, bantuan tersebut tidak lagi diterimanya.

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Kecurigaan muncul pada November 2025. Korban mendapat informasi bahwa bantuan PKH telah dicairkan, tetapi uang tersebut tak kunjung diterimanya.

Tidak lama kemudian, Kadus Jangjang berinisial N mendatangi korban dan menyerahkan uang Rp1,5 juta beserta kartu ATM. Beberapa hari berselang, korban kembali menerima uang Rp2 juta dari yang bersangkutan.

Pemberian uang tersebut justru memunculkan kecurigaan korban mengenai pengelolaan dana bantuan yang selama ini tidak diterimanya.

Korban bersama 22 penerima bantuan lainnya kemudian mendatangi Bank Mandiri untuk mengurus rekening dan kartu ATM, sekaligus mencetak rekening koran.