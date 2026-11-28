SAMPANG, RadarMadura.id – Hasan dan Tohir harus berurusan dengan polisi. Kedua warga Desa Pajeruan, Kecamatan Kedungdung, Sampang, itu dilaporkan ke mapolsek setempat karena diduga melakukan percobaan pembunuhan menggunakan senjata tajam (sajam) kepada Zainuddin, warga desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung.

Peristiwa itu bermula saat Zainuddin mengangkat telepon dari seorang temannya bernama Tohir, Selasa (24/11).

Dari balik telepon genggamnya itu, Tohir menyampaikan bahwa salah satu tetangganya kehilangan sepeda motor.

Advertisement ”Akhirnya saya jawab dengan candaan. bukan diambil kamu ya motornya?” ujar Zainuddin.

Pernyataan tersebut langsung dijawab kembali oleh Tohir. Dia mengaku tidak mencuri kendaraan itu. Namun pernyataan tersebut langsung disangkal oleh korban.

Zainuddin menyebut, meskipun Tohir tidak mengambil motor itu, dia pasti mengetahui pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) itu.

Advertisement ”Selanjutnya, (percakapan) telepon itu dimatikan oleh Tohir,” ujarnya.

Lalu, Selasa (24/11) malam, Tohir kembali mengajak Zainuddin makan martabak bersama. Namun, dia tidak menaruh rasa curiga sama sekali pada rekannya tersebut.

”Sehingga saya temui Tohir di Dusun Gunung Edden, Desa Batuporo Barat, Kecamatan Kedungdung. Saat tiba di lokasi, sudah ada Tohir dan temannya, Hasan,” ujarnya.

Sebelum Zainuddin turun dari kendaraan yang dikendarainya, Hasan mengonfirmasi tuduhan pelapor yang menyebut Tohir sebagai pelaku curanmor.