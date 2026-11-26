SAMPANG, RadarMadura.id – Seorang warga Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, Sampang, berinisial SYS diadukan ke Polsek Banyuates dan Polres Sampang.

Pasalnya, pria 38 tahun itu diduga melakukan rudapaksa pada korban berinisial L hingga hamil 4 bulan.

Sumber tepercaya Jawa Pos Radar Madura (JPRM) yang enggan disebutkan namanya mengatakan, L merupakan seorang anak perempuan di bawah umur.

Advertisement Sebab, usia warga Kecamatan Banyuates itu masih 15 tahun.

”L menjadi korban dugaan rudapaksa yang dilakukan oleh SYS,” katanya.

Berdasarkan informasi yang diterima sumber koran ini, kejadiannya bermula pada Juli 2026.

Advertisement Saat itu, L yang tinggal serumah dengan neneknya memberi tahu kisah pilu tersebut.

”L menceritakan bahwa telah disetubuhi oleh SYS hingga dirinya hamil,” tutur sumber koran ini.

Setelah mendengar cerita tersebut, nenek korban langsung mendatangi kediaman keluarga terduga pelaku.

Kemudian, menceritakan kejadian yang menimpa cucunya tersebut kepada keluarga SYS.