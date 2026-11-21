SUMENEP, RadarMadura.id – Praktik prostitusi terselubung di Kabupaten Sumenep terbongkar. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Sumenep mengamankan seorang pria yang diduga berperan sebagai mucikari. Dia mendapatkan Rp50 ribu tiap transaksi.

Tersangka berinisial MS tersebut ditangkap di sebuah warung di Kecamatan Saronggi, Sumenep. Penangkapan dilakukan setelah polisi menggerebek salah satu kamar Hotel Wijaya I di Jalan Trunojoyo, Sumenep, Rabu (18/11) sekitar pukul 00.58 WIB.

Kapolrestas Sumenep Kombes Pol Ariek Indra Sentanu menyampaikan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang diterima polisi pada Selasa (17/11) sekitar pukul 22.00 WIB.

Advertisement Informasi tersebut menyebutkan adanya pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah di salah satu hotel di Kecamatan Kota.

Sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri, pria tersebut diduga menyerahkan uang kepada perempuan yang bersangkutan.

Menindaklanjuti informasi itu, anggota Unit Resmob mendatangi hotel yang dimaksud. Petugas mendapati seorang laki-laki dan perempuan di dalam kamar tersebut.

Advertisement ”Dari pemeriksaan awal, diketahui terdapat transaksi uang sebesar Rp 200 ribu,” katanya.

Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan hingga mengarah kepada MS yang berperan sebagai perantara. Tersangka ditangkap di warung tempatnya bekerja. Dari setiap transaksi senilai Rp200 ribu, tersangka mengaku memperoleh bagian Rp50 ribu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, praktik tersebut telah dijalankan tersangka sejak Januari 2026. Dalam sepekan, MS rata-rata mendapatkan pelanggan dua kali atau kurang lebih delapan kali dalam sebulan.

Ariek menegaskan, penanganan perkara tersebut bukan semata-mata melihat besaran keuntungan yang diperoleh tersangka. Namun, perbuatan yang dilakukan tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum.