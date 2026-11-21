SUMENEP, RadarMadura.id – Kasus dugaan penganiayaan terhadap Khalik di Jalan Raya Pasar Longos, Kecamatan Gapura, Sumenep, memasuki babak baru.

Penyidik Polresta Sumenep melimpahkan tersangka beserta barang buktinya kepada jaksa penuntut umum (JPU), Kamis (19/11).

Tersangka Barri yang sempat mendapat penangguhan penahanan dalam perkara itu resmi ditahan oleh JPU di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II-B Sumenep.

Advertisement Sementara istrinya, Innawati, yang juga menjadi tersangka dalam perkara tersebut, berstatus tahanan kota.

Kasi Intel Kejari Sumenep Endro Rizki Erlazuardi tak menjawab secara detail tentang alasan perbedaan status penahanan kepada sepasang suami istri yang menjadi tersangka kasus penganiayaan tersebut. Namun yang pasti, kedua tersangka akan diseret ke meja hijau.

"Kami sedang menyiapkan berkasnya untuk diproses lebih lanjut,” ujarnya.

Advertisement Nadianto selaku kuasa hukum pelapor mengapresiasi langkah kejaksaan yang dinilai cepat menangani perkara tersebut.

Dia berharap proses hukum segera berlanjut ke persidangan dan kedua tersangka mendapat hukuman setimpal.

”Saya minta nanti tersangka dijatuhi hukuman yang setimpal,” tegasnya.

Barri dan Innawati sempat mendapat penangguhan penahanan selama proses penyidikan di Polresta Sumenep. Namun, setelah perkara memasuki tahap dua, Barri ditahan.