SAMPANG, RadarMadura.id – Tawaran bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di Arab Saudi dengan gaji Rp 6 juta per bulan berujung penderitaan bagi UH (inisial), 35.

Perempuan asal Sampang itu diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Selain mengalami pelecehan dan kekerasan fisik, dia juga tidak menerima gaji sebagaimana dijanjikan.

Advertisement Polisi kini menangkap seorang pria yang diduga terlibat dalam pemberangkatannya.

Kapolres AKBP Anang Hardiyanto mengatakan, Satreskrim Polres Sampang berhasil mengungkap kasus dugaan TPPO yang terjadi pada Agustus 2026.

Advertisement Korban merupakan warga Kecamatan Kota Sampang. Sedangkan tersangka yang diamankan berinisial IN, 52, warga Dusun Kedawung, RT 12, RW 02, Kelurahan Pojok, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang.

”Tersangka pada perkara TPPO ini yang kami amankan yakni berinisial IN, laki-laki 52 tahun,” katanya.

Eks Kapolres Sumenep itu menjelaskan, kasus tersebut awalnya menjadi perhatian publik setelah dugaan TPPO yang menimpa UH viral di media sosial.

Setelah berhasil dipulangkan dari Arab Saudi, korban kemudian melapor ke Polres Sampang.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sampang melakukan penyelidikan.