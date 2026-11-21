SAMPANG, RadarMadura.id – Bisnis prostitusi online yang dijalankan seorang perempuan di Sampang berujung penangkapan.

Perempuan berinisial E, 39, asal Kecamatan Kenjeran, Surabaya, diduga menjajakan rekannya kepada pelanggan melalui aplikasi chatting.

Dari setiap transaksi, tersangka memperoleh keuntungan hingga ratusan ribu rupiah.

Advertisement Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto mengatakan, pihaknya kembali mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berlangsung di sebuah kamar kos di Jalan Banyuasri, Kelurahan Banyuanyar, Sampang. Peristiwa tersebut terjadi Jumat (13/11) sekitar pukul 17.00.

Korban dalam kasus itu berinisial I, 30, perempuan asal Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.

Advertisement Sementara tersangka yang diamankan berinisial E, 39, warga Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, yang sehari-hari mengurus rumah tangga.

"Modus operandi tersangka yakni menawarkan, memperjualbelikan, dan memberikan iming-iming untuk mendapatkan uang dengan motif ekonomi," katanya.

Anang menjelaskan, praktik tersebut bermula ketika tersangka menawarkan jasa prostitusi online melalui salah satu aplikasi chatting.

Saat ada pelanggan yang memesan, E juga menawarkan layanan dua perempuan sekaligus kepada pembeli.

Pelanggan yang menyepakati tawaran tersebut diminta membayar Rp 500 ribu untuk layanan masing-masing satu kali.