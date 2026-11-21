PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pengusutan kasus pembunuhan calon kepala desa (cakades) Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar, belum sepenuhnya tuntas.

Penyidik masih mendalami dugaan keterlibatan orang keempat berinisial S dalam perkara yang terjadi pada 2022 tersebut.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), S sudah dua kali dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan. Namun, statusnya masih sebagai saksi.

Advertisement Seorang sumber tepercaya menyebut, S diduga menggunakan identitas baru pada kartu tanda penduduk (KTP).

”Terduga pelaku lainnya berinisial S. Namun, yang bersangkutan dikabarkan menggunakan nama baru di KTP,” kata seorang informan yang enggan namanya dikorankan.

Advertisement Meski demikian, dugaan keterlibatan S belum dapat dipastikan. Penyidik masih menunggu hasil gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto belum bisa berkomentar banyak saat dikonfirmasi kasus pembunuhan itu. Dia menyebut masih menunggu hasil gelar perkara.

Langkah tersebut diperlukan untuk melengkapi alat bukti sekaligus memastikan ada atau tidaknya keterlibatan S dalam pembunuhan Miarto.

”Kita tunggu (gelar perkara, Red) apakah turut terlibat,” timpalnya.

Polisi telah menetapkan sejumlah orang dalam perkara tersebut. Abdul Hamid telah menjalani proses hukum dan divonis penjara seumur hidup.