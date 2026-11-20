SAMPANG, RadarMadura.id – Sidang kasus dugaan pencabulan terhadap korban berinisial RL, 18, warga Kecamatan Robatal dengan terdakwa I, 26, digelar Selasa (17/11).

Dalam sidang tersebut, majelis hakim memvonis terdakwa 10 tahun penjara.

Berdasarkan informaai yang tercatat pada SIPP PN Sampang, sidang ke 17 tersebut digelar pada Selasa (17/11).

Advertisement Agenda sidang lanjutan perkara dengan nomor 233/Pid.B/2026/PN Spg adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim PN Sampang.

Humas PN Sampang Naruddin membenarkan hal tersebut. Sebelum membacakan vonis, majelis hakim telah mempertimbangkan beberapa hal. ”Hasilnya, terdakwa dijatuhi pidana 10 tahun penjara,” katanya.

Advertisement Naruddin mengatakan, terhadap putusan majelis hakim kedua belah pihak sudah menyatakan tanggapannya. Dari pihak jaksa penuntut umum (JPU) memutuskan untuk pikir-pikir selama tujuh hari.

”Sedangkan terdakwa menerima putusan majelis hakim,” ucapnya.

Kasi Intel Kejari Sampang Diecky Eka Koes Andriansyah melalui JPU Kejari Sampang Indah Asry Pinatasari menuturkan, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap penyandang disabilitas.

Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 473 ayat 2 huruf d KUHP jo undang-undang (UU) RI 1/2026 sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.

"JPU kemudian menuntut pidana penjara 10 tahun. Sementara terhadap putusan yang dibacakan majelis hakim, kami akan pikir-pikir selama 7 hari,” ulasnya.