BANGKALAN, RadarMadura.id – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri terus mengusut kasus penyalahgunaan narkoba jaringan internasional Malaysia-Indonesia.

Selain menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada para tersangka, bareskrim juga menyiagakan personel khusus di Bangkalan.

Sekadar diketahui, tim gabungan dari Bareskrim Polri, Polda Jatim, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) secara estafet mengamankan para pihak dalam kasus tersebut.

Advertisement Langkah itu dilakukan seusai tim gabungan melakukan pengintaian di tiga kota yang ada di Jawa Timur.

Hasilnya, tim gabungan mengamankan pria berinisial FA dan J pada Kamis (5/11). Selanjutnya, polisi menangkap MS pada Senin (9/11).

Advertisement Setelah orang terdekatnya disergap, tersangka berinisial M yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) akhirnya menyerahkan diri pada Rabu (11/11).

"Pada tanggal 11 November 2026, tim berhasil mengamankan tersangka M di Bangkalan, Madura, Jawa Timur," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri, Brigjen Kristian Parluhutan Siagian.

Berdasar hasil penelusuran polisi, MS diduga berperan sebagai penampung dan menyamarkan uang hasil bisnis narkoba M ke sebuah perusahaan yakni CV AJ di Provinsi Banten yang bergerak di bidang jual beli besi.

Jika merujuk laporan hasil analisis PPATK, perputaran uang pada rekening CV AJ dalam kurun waktu 2018–2024 mencapai Rp 2,9 triliun.

Dalam rekening tersebut diduga telah tercampur antara uang hasil bisnis narkoba dengan uang perusahaan.