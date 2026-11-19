SAMPANG, RadarMadura.id – Vonis 13 tahun penjara terhadap terdakwa kasus dugaan pencabulan terhadap PNA (inisial) belum berkekuatan hukum tetap.

Setelah menjalani masa pikir-pikir selama tujuh hari, terdakwa T (inisial) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT).

Advertisement Jaksa penuntut umum (JPU) juga mengambil langkah serupa atas putusan perkara nomor 204/Pid.B/2026/PN Spg tersebut.

Kasi Intel Kejari Sampang Diecky Eka Koes Andriansyah mengatakan, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sampang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa pada Jumat (6/11).

Advertisement Hukuman yang diberikan lebih berat dua tahun dibandingkan tuntutan JPU, yakni 11 tahun penjara. ”Terdakwa oleh majelis hakim divonis pidana penjara 13 tahun,” ungkapnya.

Setelah putusan dibacakan, baik JPU maupun terdakwa sama-sama menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari. Masa pikir-pikir tersebut kini telah berakhir.

Terdakwa memutuskan mengajukan banding atas putusan majelis hakim. JPU juga menempuh upaya hukum yang sama.

”Terdakwa banding. Karena mereka banding, JPU juga mengajukan banding atas putusan perkara dugaan pencabulan ini,” ungkapnya.

Diecky menegaskan, perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena masih berproses di tingkat banding.

Pihaknya belum mengetahui alasan terdakwa mengajukan upaya hukum tersebut.