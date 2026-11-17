SUMENEP, RadarMadura.id – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Sumenep menangkap tiga orang budak narkotika Minggu (15/11).

Mereka berinisial M, 52, dan MR, 41, warga Desa Nyabakan Timur, serta J, 26, warga Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang.

Penangkapan dilakukan saat polisi menggerebek sebuah rumah di Dusun Rongkeang Timur, Desa Nyabakan Timur.

Advertisement Dari pengungkapan perkara itu, polisi mengamankan tiga pria dan menyita sabu seberat 1,1 gram berserta alat isap.

Kasatresnarkoba Polresta Sumenep Kompol Mohammad Sjaiful menyatakan, sabu seberat 1,1 gram tersebut diduga berada dalam penguasaan tersangka M.

Berdasarkan pemeriksaan awal, barang haram itu diperoleh dengan cara membeli melalui perantara MR.

Advertisement Sementara itu, J turut diamankan karena diduga tengah menggunakan sabu di lokasi penggerebekan.

”Ketiganya sudah diamankan ke kantor Polresta Sumenep untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” katanya.

Selain sabu, petugas juga menyita dua unit telepon genggam, delapan plastik klip kosong, tiga potongan sedotan plastik yang diduga digunakan sebagai sendok sabu.

Selain itu, polisi juga menyita satu alat isap atau bong, satu pipet kaca, dan satu korek api gas.