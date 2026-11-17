SUMENEP, RadarMadura.id – Penanganan perkara dugaan penganiayaan terhadap Khalik yang terjadi di Jalan Raya Pasar Longos, Kecamatan Gapura, memasuki babak baru.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep menyatakan berkas perkara dua tersangka Barri dan Innawati sudah lengkap atau P21.

Kepastian tersebut menandai berakhirnya proses penyidikan perkara yang menjerat pasangan suami istri (pasutri) itu.

Advertisement Selanjutnya, penyidik Polresta Sumenep akan melaksanakan tahap dua atau menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Kuasa hukum pelapor, Nadianto, mengaku telah mengetahui berkas perkara dugaan penganiayaan yang dialami kliennya telah dinyatakan lengkap.

Advertisement Pihaknya juga mendapat informasi bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti dijadwalkan dalam waktu dekat.

”Sudah P21 untuk perkara penganiayaan. Kabarnya besok tahap duanya,” katanya.

Kasi Intel Kejari Sumenep Endro Rizki Erlazuardi membenarkan kelengkapan berkas perkara tersebut.

Menurut dia, hasil penelitian jaksa menyatakan berkas kedua tersangka telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

”Iya, sudah lengkap. Untuk kapan tahap duanya, masih akan kita tanyakan dulu ke jaksa yang menanganinya,” singkatnya.