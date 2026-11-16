Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Hukum & Kriminal

Perkara Pencabulan Naik ke Penyidikan, Terduga Pelaku Belum Diringkus

H
Penulis: Hera Marylia
Ilustrasi dibantu Meta AI
Ilustrasi dibantu Meta AI

Advertisement

BANGKALAN, RadarMadura.id Perkara dugaan pencabulan terhadap MS di Kecamatan Arosbaya terus bergulir.

Kasus asusila yang ditangani Satreskrim Polres Bangkalan itu kini resmi naik ke tahap penyidikan.

​Kuasa hukum korban, Moh. Hidayat, menyatakan, penyidik Satreskrim Polres Bangkalan telah melayangkan surat pemanggilan terhadap terlapor berinisial R.

Advertisement

Namun, pihaknya tak bisa memastikan terduga pelaku bersikap kooperatif memenuhi panggilan tersebut atau tidak.

​”Perkara pencabulan di Kecamatan Arosbaya itu sudah naik sidik, polisi sudah memanggil terlapor,” ujarnya.

Sebelum status perkara ditingkatkan, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari pihak pelapor.

Advertisement

Korban MS juga sudah menjalani pemeriksaan visum et repertum. Juga telah dilakukan pendampingan medis ke bagian psikiatri untuk memulihkan kondisi psikologisnya.

​”Klien kami sudah dibawa ke psikiatri sebelum perkara ini naik sidik,” sambungnya.

​Di tengah proses hukum yang berjalan, pihak keluarga korban justru dihantui rasa cemas.

Berdasarkan keterangan keluarga, terlapor R kerap terlihat mondar-mandir dan mengintai keberadaan MS di sekitar tempat usaha orang tua korban.

Advertisement
Editor : Hera Marylia
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Pelaku Pencabulan Divonis Lebih Berat, Jaksa dan PH Terdakwa Pilih Pikir-pikir

Pelaku Pencabulan Divonis Lebih Berat, Jaksa dan PH Terdakwa Pilih Pikir-pikir

Kasipidum Kejari Sampang Tunjung Sughandiko mengatakan, vonis terhadap terdakwa lebih berat dua tahun dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, pihaknya menuntut terdakwa dengan ancaman 11 tahun penjara.

Berkas  Kasus Pencabulan yang Menyeret Oknum Guru di Kangean Belum Lengkap

Berkas  Kasus Pencabulan yang Menyeret Oknum Guru di Kangean Belum Lengkap

Penyidik Polresta Sumenep berdalih masih merampungkan pemberkasan sebelum menyerahkan perkara tersebut kepada jaksa. Hal itu disampaikan Kasihumas Polresta Sumenep Ipda Ach. Putrawardana.

Korban Pencabulan Diduga Diintimidasi

Korban Pencabulan Diduga Diintimidasi

Moh. Hidayat selaku kuasa hukum korban menilai bukti-bukti yang telah dikumpulkan cukup untuk mendorong penanganan perkara ke tahap berikutnya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer