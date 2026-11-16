Perkara Pencabulan Naik ke Penyidikan, Terduga Pelaku Belum Diringkus

BANGKALAN, RadarMadura.id – Perkara dugaan pencabulan terhadap MS di Kecamatan Arosbaya terus bergulir.

Kasus asusila yang ditangani Satreskrim Polres Bangkalan itu kini resmi naik ke tahap penyidikan.

​Kuasa hukum korban, Moh. Hidayat, menyatakan, penyidik Satreskrim Polres Bangkalan telah melayangkan surat pemanggilan terhadap terlapor berinisial R.

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​”Perkara pencabulan di Kecamatan Arosbaya itu sudah naik sidik, polisi sudah memanggil terlapor,” ujarnya.

​Sebelum status perkara ditingkatkan, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari pihak pelapor.

Advertisement Korban MS juga sudah menjalani pemeriksaan visum et repertum. Juga telah dilakukan pendampingan medis ke bagian psikiatri untuk memulihkan kondisi psikologisnya.

​”Klien kami sudah dibawa ke psikiatri sebelum perkara ini naik sidik,” sambungnya.

​Di tengah proses hukum yang berjalan, pihak keluarga korban justru dihantui rasa cemas.

Berdasarkan keterangan keluarga, terlapor R kerap terlihat mondar-mandir dan mengintai keberadaan MS di sekitar tempat usaha orang tua korban.