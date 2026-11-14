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Hukum & Kriminal

Eks Wabup Sampang Penuhi Panggilan Penyidik

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Penulis: Hera Marylia
BERTUGAS: Pegawai Kejari Sampang saat beraktivitas di ruang PTSP kantornya Jumat (13/11). (UBAIDILLAHIR RA’IE/JPRM)
BERTUGAS: Pegawai Kejari Sampang saat beraktivitas di ruang PTSP kantornya Jumat (13/11). (UBAIDILLAHIR RA’IE/JPRM)

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SAMPANG, RadarMadura.id – Kejari Sampang terus menyidik kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) 19 proyek di Dispendik Sampang tahun anggaran 2024 senilai Rp 7,5 miliar.

Setelah melakukan penetapan tiga tersangka, penyidik memanggil ulang sejumlah saksi.

Berdasarkan catatan Jawa Pos Radar Madura (JPRM), penyidik Kejari Sampang melakukan pemanggilan terhadap eks Wakil Bupati (Wabup) Sampang Abdullah Hidayat (AH) pada Senin (26/10).

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Namun, yang bersangkutan mangkir tanpa alasan yang jelas.

Kemudian, pada Rabu (28/10), penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi lainnya, yakni eks Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto (RA).

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Hasilnya, dia memenuhi panggilan penyidik Kejari Sampang. Setelah itu, penyidik mengagendakan pemanggilan ulang kedua kepada AH.

Informasi tepercaya yang diterima JPRM, AH dipanggil ulang pada Jumat (6/11) lalu.

Kasi Intelijen Kejari Sampang Diecky Eka Koes Andriansyah mengatakan, institusinya terus menyidik kasus dugaan tipikor 19 proyek Dispendik Sampang.

Dia membenarkan, penyidik melakukan pemanggilan ulang terhadap saksi berinisial AH yang merupakan eks Wabup Sampang.

”Iya benar, kami memang melakukan pemanggilan ulang terhadap AH pada Jumat (6/11),” katanya.

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Editor : Hera Marylia
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