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Hukum & Kriminal

Penyidik Urai Peran Belasan Terlapor, Kasus Pengancaman dan Penjarahan Rokok Terus Berjalan

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Penulis: Hera Marylia
SERIUS: Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto memimpin konferensi pers, Senin (9/11). (MOH. IQBAL AFGANI/JPRM)
SERIUS: Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto memimpin konferensi pers, Senin (9/11). (MOH. IQBAL AFGANI/JPRM) 

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PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pengusutan kasus dugaan pengancaman dan penjarahan rokok di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, terus bergulir.

Polisi terus mendalami keterlibatan belasan orang yang dilaporkan dalam perkara tersebut.

Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto menyatakan, penyidikan kasus yang dilaporkan Sitti Wardatus Shalihah pada Selasa (6/10) itu terus berjalan.

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Penyidik bekerja sesuai prosedur untuk mengurai peran masing-masing terlapor dan memperkuat pembuktian.

”Kami tegaskan bahwa Polres Pamekasan sama sekali tidak lamban dalam menangani kasus ibu dan anak ini. Seluruh tahapan penyelidikan hingga penyidikan wajib berjalan sesuai koridor hukum acara pidana dan SOP,” ujarnya.

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Perkara tersebut melibatkan lebih dari sepuluh orang terlapor.

Mereka diduga memiliki peran berbeda, baik dalam dugaan perusakan rumah maupun pengancaman secara verbal.

Penyidik harus memastikan keterlibatan setiap pihak berdasarkan alat bukti yang sah.

Ketelitian diperlukan agar konstruksi perkara kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.

Kendala pemeriksaan juga dihadapi penyidik. Sejumlah saksi dari pihak terlapor diketahui sedang menjalankan ibadah umrah sehingga pemeriksaan harus dijadwalkan ulang setelah mereka kembali ke tanah air.

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Editor : Hera Marylia
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