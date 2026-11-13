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Hukum & Kriminal

Pelapor Desak Polisi Tetapkan FF Jadi Tersangka

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Penulis: Hera Marylia
TERTIB: Kuasa hukum korban, Jailani Muhtadi, saat ditemui di Mapolres Bangkalan, Kamis (5/11). (ZEINAL ABIDIN/JPRM)
TERTIB: Kuasa hukum korban, Jailani Muhtadi, saat ditemui di Mapolres Bangkalan, Kamis (5/11). (ZEINAL ABIDIN/JPRM)

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BANGKALAN, RadarMadura.id Penanganan kasus dugaan penipuan yang dibumbui praktik menyimpang atau aliran sesat di Kota Salak yang diusut Satreskrim Polres Bangkalan terus bergulir.

Pelapor melalui kuasa hukumnya mendesak polisi segera mengambil langkah tegas dengan menetapkan terlapor sebagai tersangka.

Kuasa hukum korban, Jailani Muhtadi, mengatakan, rangkaian pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti yang dilakukan penyidik sejauh ini dinilai sudah semakin terang benderang.

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Karena itu, dia meminta polisi tidak lagi mengulur waktu agar tidak memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

”Saya memohon kepada polisi untuk segera memanggil dan menetapkan terlapor menjadi tersangka, publik menunggu aksi dari penyidik,” kata Jailani.

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Menurut dia, seluruh dugaan yang dilaporkan kliennya telah terpenuhi secara unsur, baik melalui keterangan saksi maupun bukti-bukti yang telah dikantongi penyidik pada pemeriksaan sebelumnya.

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), keterangan dua saksi kunci berinisial Y dan R disebut kian menguatkan konstruksi perkara tersebut.

Saksi Y, lanjut Jailani, membeberkan peran sentralnya saat diperintah mengambil uang di mesin anjungan tunai mandiri (ATM) oleh terlapor berinisial FF.

”Pemeriksaan terakhir ada dua orang saksi yang kami hadirkan, keduanya adalah saksi kunci,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Y juga mengaku selalu menenteng tas milik terlapor ke mana pun pergi.

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Editor : Hera Marylia
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