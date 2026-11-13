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Hukum & Kriminal

Polisi Ringkus Oknum Perangkat Desa, Diduga Terseret Kasus Dugaan Penyalahgunaan Narkoba

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Penulis: Hera Marylia
TAK BERDAYA: Dua terduga penyalah guna narkoba diamankan di ruang tahanan Polres Pamekasan, Jumat (6/11) malam. (ISTIMEWA)
TAK BERDAYA: Dua terduga penyalah guna narkoba diamankan di ruang tahanan Polres Pamekasan, Jumat (6/11) malam. (ISTIMEWA)

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PAMEKASAN, RadarMadura.id – Satresnarkoba Polres Pamekasan mengamankan seorang pria dan oknum perangkat Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu.

Sebab, keduanya diduga terlibat dalam kasus kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu dengan barang bukti 30,46 gram.

Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), kedua pria tersebut diringkus anggota Satresnarkoba Polres Pamekasan di sebuah rumah di Dusun Mongging Timur pada Jumat (6/11) sekitar pukul 20.00.

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Penangkapan dilakukan polisi setelah menerima informasi dari warga.

Kasihumas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama membenarkan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba tersebut.

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Dua pria yang diamankan polisi berinisial DAMT, 39, warga Kecamatan Ngadiluwih, Kediri dan MS, 33, warga Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

”Benar, anggota Satresnarkoba Polres Pamekasan telah mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu di Kecamatan Pademawu,” kata perwira pertama (Pama) Polri tingkat satu itu.

Meski begitu, Yoni Evan Pratama belum memastikan kebenaran apakah salah satu tersangka merupakan perangkat Desa Pademawu Timur.

Namun demikian, dia menyatakan akan mendalami informasi tersebut.

”Masih didalami (pekerjaan pelaku, Red),” tegas mantan Kanit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pamekasan itu.

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Editor : Hera Marylia
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