Bongkar Praktik Perjudian Togel, Polresta Sumenep Amankan Lima Pria di Dua Lokasi

SUMENEP, RadarMadura.id – Satreskrim Polresta Sumenep membongkar praktik perjudian togel di dua kecamatan berbeda. Yakni, Kecamatan Batuan dan Kalianget.

Dari dua lokasi itu, polisi berhasil mengamankan lima pria yang diduga terlibat sebagai penyedia jasa perjudian dan pemain.

Kasatreskrim Polresta Sumenep Kompol Bambang Tri Sutrisno menyatakan, pengungkapan dua kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat.

Advertisement Setelah menerima informasi, petugas melakukan penyelidikan hingga berhasil menemukan aktivitas perjudian di dua lokasi berbeda.

”Anggota kami berhasil mengungkap dua kasus perjudian togel dan mengamankan lima orang yang diduga terlibat,” katanya.

Advertisement Pengungkapan pertama dilakukan di sebuah gardu di Dusun Barat Sungai, Desa Patean, Kecamatan Batuan, Kamis (5/11).

Hasilnya, polisi berhasil mengamankan empat pria. Mereka berinisial SA, 45; J, 43; I, 50; dan S, 70.

Dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan, SA diduga berperan sebagai penyedia jasa atau pihak yang menawarkan kesempatan bermain togel. Sementara itu, tiga pria lainnya diduga sebagai pemain.

”Dari lokasi, petugas menyita satu unit handphone Infinix Hot 30i warna biru, uang tunai Rp 307 ribu, serta satu tangkapan layar situs web yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian,” ungkapnya.

Sedangkan Selasa (3/11), polisi juga mengungkap praktik serupa di sebuah gardu di Dusun Temor Lorong, Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget.