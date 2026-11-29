RadarMadura.id - Menjelang pergantian tahun, berbagai destinasi wisata mulai menjadi perhatian masyarakat yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga maupun orang terdekat.

Salah satu tempat yang bisa masuk dalam daftar perjalanan adalah Pantai Nirwana di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.

Advertisement Kawasan wisata bahari ini dikenal memiliki pemandangan laut yang memikat dengan perpaduan pasir pantai dan hamparan air berwarna biru.

Keindahan alamnya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana liburan jauh dari kesibukan sehari-hari.

Pantai Nirwana menawarkan suasana pesisir yang cocok untuk menikmati waktu santai selama liburan akhir tahun 2026.

Advertisement Hamparan laut yang luas menghadirkan pemandangan menarik, terutama ketika cuaca cerah dan sinar matahari menyinari permukaan air.

Wisatawan dapat menikmati panorama alam sambil merasakan suasana pantai yang menenangkan.

Keindahan tersebut membuat Pantai Nirwana berpotensi menjadi pilihan bagi pencinta wisata alam dan bahari.

Salah satu hal yang membuat destinasi ini menarik adalah karakter perairannya yang menjadi daya tarik utama kawasan pesisir.