RadarMadura.id - Kabupaten Sleman, Yogyakarta, memiliki beragam destinasi wisata keluarga yang menawarkan pengalaman rekreasi sekaligus kesempatan menikmati keindahan alam.

Salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi adalah Agrowisata Bhumi Merapi yang berada di kawasan Kaliurang, lereng Gunung Merapi.

Advertisement Destinasi ini dikenal melalui berbagai spot foto tematik yang menghadirkan suasana seperti berada di sejumlah negara Eropa.

Keunikan konsep tersebut membuat Bhumi Merapi kerap menjadi perbincangan wisatawan, termasuk melalui konten perjalanan yang beredar di TikTok.

Daya tarik utama Agrowisata Bhumi Merapi terletak pada desain kawasan yang menghadirkan replika bangunan dengan nuansa perkampungan mancanegara.

Advertisement Pengunjung dapat menemukan area bergaya Eropa, dekorasi menyerupai kawasan Alpen, hingga rumah Hobbit yang memiliki bentuk bangunan unik.

Penataan setiap sudut dibuat menarik sehingga memberikan pengalaman visual berbeda bagi wisatawan.

Beragam latar tersebut juga menjadi pilihan untuk menghasilkan foto liburan yang menarik tanpa harus bepergian ke luar negeri.

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Spot Foto Tematik yang Menjadi Favorit Wisatawan

Salah satu area yang mencuri perhatian adalah replika perkampungan Eropa dengan bangunan dan dekorasi yang memberikan kesan seperti berada di luar negeri.