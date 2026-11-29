RadarMadura.id - Yogyakarta selalu memiliki destinasi menarik untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga, termasuk kawasan wisata baru yang mulai ramai diperbincangkan di media sosial.

Salah satu tempat yang mencuri perhatian wisatawan adalah Ibarbo Park yang berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Advertisement Destinasi ini mengusung konsep one-stop vacation dengan menggabungkan wisata satwa, hiburan anak, hingga pusat perbelanjaan oleh-oleh dalam satu kawasan.

Kehadirannya memberikan alternatif rekreasi bagi pengunjung yang ingin menikmati berbagai aktivitas tanpa harus berpindah tempat.

Popularitas Ibarbo Park semakin menarik perhatian setelah sejumlah konten mengenai destinasi tersebut beredar di TikTok.

Advertisement Konsep wisata yang menggabungkan beberapa fasilitas menjadi salah satu alasan tempat ini menarik untuk dikunjungi.

Pengunjung tidak hanya datang untuk menikmati taman rekreasi, tetapi juga mendapatkan pengalaman mengenal berbagai jenis satwa.

Kombinasi tersebut membuat Ibarbo Park berpotensi menjadi pilihan perjalanan keluarga ketika berkunjung ke Yogyakarta.

Aviary Raksasa Jadi Daya Tarik Ibarbo Park

Salah satu fasilitas unggulan Ibarbo Park adalah aviary atau taman burung berukuran besar yang menghadirkan pengalaman wisata satwa lebih dekat.