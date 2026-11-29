RadarMadura.id - Yogyakarta memiliki banyak destinasi wisata yang menawarkan pengalaman berbeda bagi para pelancong, salah satunya Ledok Sambi Ecopark di Kabupaten Sleman.

Berada di kawasan Pakem, destinasi ini menghadirkan suasana pedesaan dengan hamparan persawahan hijau dan aliran Sungai Kali Kuning.

Advertisement Lingkungan yang masih asri membuat Ledok Sambi menjadi pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin sejenak menjauh dari keramaian perkotaan.

Konsep wisata alam terbuka menjadi daya tarik utama yang membuat tempat ini cocok dikunjungi bersama keluarga maupun teman.

Berbeda dengan tempat rekreasi yang didominasi bangunan modern, Ledok Sambi menawarkan pengalaman menikmati alam secara lebih dekat.

Advertisement Pengunjung dapat memilih tempat duduk di sekitar aliran sungai sambil menikmati suara gemericik air dan udara sejuk kawasan Kaliurang.

Area rumput hijau serta pepohonan di sekitarnya turut menciptakan suasana santai untuk menghabiskan waktu.

Tidak mengherankan jika konsep piknik di tepi sungai menjadi salah satu aktivitas yang banyak dicari wisatawan.

Daya Tarik Ledok Sambi yang Membuat Wisatawan Betah

Salah satu kegiatan menarik di Ledok Sambi adalah piknik dengan latar pemandangan alam terbuka.