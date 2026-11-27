RadarMadura.id - Es longan jelly bisa menjadi pilihan minuman segar untuk menemani cuaca panas maupun disajikan sebagai hidangan penutup setelah makan.

Perpaduan buah kelengkeng atau longan yang manis dengan jelly bertekstur kenyal menghadirkan sensasi berbeda dalam setiap tegukan.

Advertisement Minuman ini juga memiliki tampilan menarik berkat campuran warna jelly, buah, dan es batu di dalam gelas.

Tidak perlu membeli di kafe, es longan jelly ternyata bisa dibuat sendiri menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan.

Daya tarik utama minuman ini terletak pada kombinasi rasa manis buah longan dengan kuah yang dingin dan menyegarkan.

Advertisement Buah kelengkeng kalengan dapat digunakan karena praktis serta biasanya sudah dilengkapi air sirup yang memiliki rasa manis.

Sementara itu, tambahan jelly memberikan tekstur kenyal yang membuat minuman terasa lebih istimewa.

Perpaduan tersebut cocok dinikmati bersama keluarga saat bersantai di rumah.

Selain menyegarkan, cara membuat es longan jelly juga tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit.