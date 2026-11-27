RadarMadura.id - Ayam goreng kipas belakangan menarik perhatian pencinta kuliner karena bentuk penyajiannya yang unik menyerupai kipas.

Berbeda dari ayam goreng biasa, potongan daging ayam dibelah dan dibentangkan sehingga tampil lebih lebar dengan bagian tulang sebagai pegangan.

Advertisement Teknik tersebut bukan hanya membuat tampilannya menggugah selera, tetapi juga membantu bumbu menjangkau lebih banyak bagian daging.

Hidangan ini cocok dijadikan menu makan keluarga maupun ide jualan kuliner rumahan.

Keistimewaan ayam goreng kipas terletak pada perpaduan tekstur kulit yang renyah dengan daging bagian dalam yang tetap lembut.

Advertisement Sebelum digoreng, ayam perlu dimarinasi menggunakan bawang putih, ketumbar, kunyit, dan beberapa bumbu pelengkap agar rasanya lebih meresap.

Penggunaan tepung maizena dan tepung beras juga dapat membantu menghasilkan lapisan luar yang lebih garing.

Jika proses pengolahannya tepat, ayam goreng kipas bisa menghasilkan sensasi gurih yang nikmat dalam setiap gigitan.

Untuk membuat hidangan ini, bagian paha atau sayap ayam yang memiliki tulang dapat digunakan sesuai selera.