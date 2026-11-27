RadarMadura.id - Terong selama ini lebih sering diolah menjadi balado, tumisan, atau sayur berkuah.

Padahal, bahan sederhana ini juga bisa disulap menjadi camilan renyah dengan cita rasa gurih dan sedikit pedas.

Advertisement Salah satu olahan yang patut dicoba adalah terong crispy cabe garam.

Perpaduan lapisan tepung yang garing, daging terong yang lembut, serta taburan bawang putih dan cabai membuat hidangan ini cocok disajikan kapan saja.

Keistimewaan terong crispy cabe garam terletak pada perpaduan teksturnya.

Advertisement Bagian luar terasa renyah ketika digigit, sedangkan bagian dalamnya tetap empuk dan tidak kering.

Sensasi gurih dari bawang putih goreng berpadu dengan rasa pedas cabai yang menggugah selera.

Tidak heran jika menu ini bisa menjadi alternatif camilan rumahan yang menarik untuk keluarga.

Selain rasanya yang lezat, bahan untuk membuat terong crispy cabe garam juga relatif mudah ditemukan di pasar maupun supermarket.