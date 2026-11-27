RadarMadura.id - Rahang tuna mungkin belum terlalu populer dibandingkan bagian dagingnya, tetapi potongan ikan ini menyimpan cita rasa yang tidak kalah menggugah selera.

Jika diolah dengan bumbu yang tepat, bagian kepala dan rahang tuna bisa menjadi hidangan istimewa untuk menu makan bersama keluarga.

Advertisement Salah satu olahan yang menarik dicoba adalah gulai rahang tuna dengan kuah santan berbumbu rempah.

Perpaduan gurihnya ikan, santan yang lembut, serta aroma rempah menghasilkan sajian bercita rasa khas Nusantara.

Keistimewaan gulai rahang tuna terletak pada tekstur daging yang menempel di sekitar tulang dan bagian rahangnya.

Advertisement Ketika dimasak hingga matang, daging ikan terasa lembut dengan cita rasa gurih yang berpadu bersama kuah santan.

Bumbu seperti kunyit, jahe, lengkuas, serai, dan daun jeruk memberikan aroma harum sekaligus memperkaya rasa.

Sementara tambahan cabai menghadirkan sensasi pedas yang membuat hidangan semakin nikmat.

Untuk mendapatkan hasil masakan yang lezat, pemilihan rahang tuna segar menjadi langkah penting.