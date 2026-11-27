RadarMadura.id - Ayam pop menjadi salah satu menu yang hampir selalu menarik perhatian ketika berkunjung ke rumah makan Padang.

Berbeda dari ayam goreng pada umumnya, hidangan ini memiliki warna pucat dengan tekstur daging yang sangat lembut dan rasa gurih hingga ke bagian dalam.

Advertisement Salah satu sajian yang dikenal banyak pencinta kuliner adalah ayam pop ala Rumah Makan Padang Pagi Sore.

Kelezatannya berasal dari proses perebusan menggunakan bumbu rempah sebelum ayam digoreng sebentar hingga menghasilkan tekstur khas.

Keunikan ayam pop terletak pada teknik pengolahannya yang berbeda dari ayam goreng berbumbu kuning.

Advertisement Ayam terlebih dahulu dimasak bersama bawang putih, jahe, lengkuas, dan berbagai bahan aromatik hingga bumbunya meresap.

Setelah matang, ayam hanya digoreng sebentar menggunakan minyak panas agar bagian luarnya tidak berubah menjadi cokelat seperti ayam goreng biasa.

Hasilnya adalah daging yang lembut, tidak terlalu berminyak, serta memiliki rasa gurih yang khas.

Untuk membuat ayam pop ala Pagi Sore di rumah, pemilihan bahan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.