RadarMadura.id - Daging cah jamur menjadi salah satu pilihan menu rumahan yang cocok bagi pencinta hidangan praktis bercita rasa gurih.

Perpaduan irisan daging sapi yang empuk dengan jamur bertekstur lembut menghasilkan sajian sederhana yang menggugah selera.

Advertisement Bumbu bawang putih, saus tiram, kecap asin, dan lada memberikan aroma khas seperti masakan restoran Chinese food.

Menariknya, hidangan ini tidak membutuhkan banyak bahan maupun waktu memasak yang terlalu lama.

Keistimewaan daging cah jamur terletak pada perpaduan rasa gurih dari daging sapi dan aroma khas jamur yang menyerap bumbu.

Advertisement Jamur kancing maupun jamur champignon bisa digunakan karena teksturnya cocok untuk dimasak bersama irisan daging.

Sementara itu, tambahan bawang bombai dan daun bawang membuat aroma tumisan semakin harum.

Kuah bumbu yang sedikit kental juga memberikan sensasi lezat ketika disantap bersama nasi putih hangat.

Untuk mendapatkan hasil masakan yang maksimal, pemilihan daging sapi menjadi hal penting.