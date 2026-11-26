RadarMadura.id - Beef yakitori satay menjadi salah satu kreasi olahan daging sapi yang menarik dicoba bagi pencinta kuliner Jepang.

Hidangan ini memadukan potongan daging sapi yang ditusuk menggunakan tusukan bambu, kemudian dipanggang hingga matang dengan balutan saus bercita rasa manis dan gurih.

Advertisement Aroma daging yang terkena panas panggangan berpadu dengan saus berbumbu menghasilkan sensasi makan yang berbeda dari sate pada umumnya.

Menariknya, sajian bergaya restoran Jepang ini bisa dibuat sendiri menggunakan bahan yang relatif mudah ditemukan.

Berbeda dari sate tradisional Indonesia yang sering mengandalkan bumbu kacang atau kecap, yakitori dikenal dengan penggunaan saus berbasis kecap asin Jepang.

Advertisement Saus tersebut biasanya dipadukan dengan mirin, gula, bawang putih, dan jahe untuk menghasilkan rasa yang seimbang.

Dalam kreasi beef yakitori satay, daging sapi menjadi bahan utama yang memberikan tekstur lebih padat sekaligus cita rasa khas.

Potongan daging yang tepat dan proses pemanggangan yang tidak berlebihan menjadi kunci agar hasilnya tetap empuk.

Hidangan ini cocok disajikan sebagai lauk makan bersama nasi putih hangat maupun camilan untuk acara keluarga.