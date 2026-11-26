RadarMadura.id - Sarden kalengan kerap menjadi pilihan praktis ketika ingin menyiapkan hidangan lezat tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur.

Biasanya, ikan sarden cukup dipanaskan bersama saus bawaannya sebelum disajikan dengan nasi hangat.

Advertisement Namun, bahan makanan ini sebenarnya bisa diolah menjadi sajian yang lebih istimewa melalui tambahan santan dan racikan rempah.

Sarden kuah santan menawarkan perpaduan rasa gurih, sedikit pedas, dan aroma bumbu yang membuat menu sederhana terasa lebih menggugah selera.

Kehadiran santan memberikan karakter berbeda pada olahan ikan kaleng yang satu ini.

Advertisement Kuahnya menjadi lebih lembut dengan sensasi gurih yang berpadu bersama rasa tomat dari saus sarden.

Agar tidak terasa terlalu enek, penggunaan santan sebaiknya diseimbangkan dengan cabai, daun jeruk, serai, serta sedikit perasan jeruk nipis.

Kombinasi tersebut menghasilkan hidangan bercita rasa kaya yang cocok dijadikan lauk makan siang maupun makan malam.

Keunggulan resep sarden kuah santan terletak pada bahan-bahannya yang mudah ditemukan di pasar tradisional ataupun toko kelontong.