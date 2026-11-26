RadarMadura.id - Pempek dikenal sebagai salah satu kuliner khas Palembang, Sumatera Selatan, yang memiliki penggemar dari berbagai daerah di Indonesia.

Biasanya, makanan ini dibuat menggunakan campuran ikan dan tepung sagu, kemudian disajikan bersama kuah cuko bercita rasa asam, manis, serta pedas.

Advertisement Namun, ada kreasi lain yang tidak kalah menarik untuk dicoba, yakni pempek tahu.

Menggunakan tahu sebagai bahan utama, camilan ini menawarkan tekstur lembut di bagian dalam dengan sensasi kenyal setelah digoreng.

Pempek tahu bisa menjadi pilihan bagi siapa saja yang ingin menikmati jajanan bercita rasa khas Palembang dengan bahan lebih ekonomis.

Advertisement Tahu yang dihaluskan dicampur bersama tepung tapioka, bawang putih, telur, dan beberapa bumbu sederhana.

Perpaduan tersebut menghasilkan adonan yang gurih sekaligus mudah dibentuk sesuai selera.

Agar hasilnya tidak terlalu keras, komposisi tepung perlu diperhatikan dan adonan sebaiknya tidak diuleni secara berlebihan.

Selain adonan yang lezat, kuah cuko menjadi bagian penting yang menentukan kenikmatan pempek tahu.