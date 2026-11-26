RadarMadura.id - Sosis orek bisa menjadi pilihan lauk sederhana ketika ingin menyajikan makanan lezat tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur.

Potongan sosis yang dimasak bersama bawang, cabai, kecap manis, dan bumbu pilihan menghasilkan perpaduan rasa gurih, manis, serta sedikit pedas.

Advertisement Teksturnya yang lembut dengan bagian pinggir sedikit kecokelatan membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Selain praktis, bahan-bahannya juga mudah ditemukan di warung maupun supermarket.

Menu sosis orek cukup fleksibel karena dapat disesuaikan dengan selera anggota keluarga.

Advertisement Penggunaan cabai bisa dikurangi untuk sajian anak-anak atau ditambah bagi pencinta makanan pedas.

Agar rasanya semakin kaya, sosis dapat dipadukan dengan telur, irisan bawang bombai, atau sayuran seperti buncis.

Meski menggunakan bahan sederhana, pengolahan bumbu yang tepat membuat rasanya tetap menggugah selera.

Baca Juga: Resep Gulai Udang Kacang Panjang Menu Rumahan Sederhana yang Bisa Bikin Makan Nasi Bertambah

Bahan-Bahan Sosis Orek

Untuk membuat sekitar 3–4 porsi, berikut bahan yang perlu disiapkan: