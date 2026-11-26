RadarMadura.id - Gulai udang kacang panjang bisa menjadi pilihan menu rumahan bagi pencinta masakan berkuah santan.

Hidangan ini memadukan udang yang memiliki rasa gurih alami dengan kacang panjang bertekstur renyah.

Advertisement Kuah santannya semakin nikmat berkat racikan kunyit, jahe, serai, dan aneka rempah yang memberikan aroma khas.

Disantap bersama nasi putih hangat, menu sederhana ini bisa menjadi sajian istimewa untuk keluarga.

Keistimewaan gulai ini terletak pada perpaduan rasa gurih, sedikit pedas, dan manis alami dari udang.

Advertisement Kacang panjang juga memberikan tekstur berbeda sehingga hidangan tidak terasa monoton.

Meski terlihat seperti masakan yang membutuhkan banyak persiapan, bahan dan cara membuatnya cukup mudah diikuti.

Kunci utamanya adalah menjaga kesegaran udang serta mengatur waktu memasak agar teksturnya tidak menjadi keras.

Bahan-Bahan Gulai Udang Kacang Panjang

Untuk membuat sekitar 4 porsi, siapkan bahan-bahan berikut: