Resep Kolak Pisang Ubi Sajian Tradisional yang Lembut, Harum, serta Mudah Dibuat di Rumah
RadarMadura.id - Kolak pisang ubi menjadi salah satu hidangan tradisional yang mudah dijumpai di Indonesia.
Perpaduan pisang matang, ubi jalar, gula merah, dan santan menghasilkan rasa manis gurih yang disukai banyak orang.
Tekstur ubi yang lembut berpadu dengan pisang yang empuk, menciptakan sensasi berbeda dalam setiap suapan.
Hidangan ini juga bisa disajikan hangat maupun dingin sesuai selera.
Membuat kolak pisang ubi di rumah sebenarnya tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit.
Bahan-bahannya mudah ditemukan di pasar tradisional maupun toko bahan makanan.
Kunci kelezatannya terletak pada pemilihan pisang yang tidak terlalu matang serta pengaturan api ketika memasak santan.
Dengan langkah yang tepat, kuah kolak bisa terasa gurih tanpa pecah.
Bahan-Bahan Kolak Pisang Ubi
Berikut bahan yang perlu disiapkan untuk membuat sekitar 4–5 porsi kolak pisang ubi.
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