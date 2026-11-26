RadarMadura.id - Mie ayam ceker menjadi salah satu sajian yang mudah dijumpai di berbagai kedai makanan kaki lima hingga restoran sederhana.

Hidangan ini menawarkan perpaduan mi kenyal, potongan ayam berbumbu, serta ceker yang dimasak hingga lembut dan kaya rasa.

Advertisement Kehadiran ceker membuat seporsi mie ayam terasa lebih istimewa karena teksturnya yang empuk dan sensasi gurih dari bumbu yang meresap.

Menariknya, menu favorit ini juga bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan sederhana dengan proses memasak yang cukup mudah diikuti.

Rahasia kelezatan mie ayam ceker terletak pada pengolahan topping ayam dan ceker secara terpisah sebelum disatukan dalam mangkuk penyajian.

Advertisement Ceker perlu direbus hingga lunak, kemudian dimasak kembali bersama bumbu agar rasa manis, gurih, dan aroma rempahnya semakin kuat.

Sementara itu, potongan ayam biasanya diolah dengan kecap manis, bawang putih, serta bumbu aromatik yang menghasilkan warna kecokelatan.

Kombinasi kedua topping tersebut membuat hidangan terasa lebih kaya dibandingkan mie ayam dengan ayam potong biasa.

Bahan-bahan mie ayam ceker

Untuk membuat mie ayam ceker rumahan, siapkan bahan utama dan bumbu berikut agar cita rasanya semakin nikmat.