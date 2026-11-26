RadarMadura.id - Kue mendut singkong menjadi salah satu kreasi jajanan tradisional yang menarik untuk dicoba sebagai camilan keluarga.

Berbeda dari kue mendut yang umumnya menggunakan tepung ketan, variasi ini memanfaatkan singkong sebagai bahan utama adonannya.

Advertisement Teksturnya kenyal dengan cita rasa khas singkong yang berpadu dengan isian kelapa parut dan gula merah.

Perpaduan rasa manis dan gurih tersebut membuat kue ini cocok disajikan sebagai teman minum teh atau hidangan saat berkumpul bersama keluarga.

Singkong dipilih karena mudah ditemukan dan harganya relatif terjangkau di pasar tradisional.

Advertisement Bahan pangan lokal ini juga dapat diolah menjadi beragam makanan, mulai dari gorengan hingga aneka kue basah.

Dalam pembuatan kue mendut singkong, singkong yang sudah dikukus dan dihaluskan dicampur dengan bahan tambahan agar adonan lebih mudah dibentuk.

Sementara itu, isian kelapa gula merah memberikan sensasi manis legit yang menjadi daya tarik utama jajanan ini.

Keunikan kue mendut singkong tidak hanya terletak pada bahan pembuatannya, tetapi juga cara penyajiannya.