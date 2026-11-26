RadarMadura.id - Ayam Gagape merupakan salah satu hidangan tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan, yang menawarkan perpaduan rasa gurih, aroma rempah, dan tekstur ayam yang menggugah selera.

Masakan ini dikenal dengan penggunaan kelapa parut sangrai yang memberikan cita rasa khas pada kuahnya.

Advertisement Sekilas, tampilannya mungkin mengingatkan pada opor ayam, tetapi Ayam Gagape mempunyai karakter rasa tersendiri.

Hidangan ini cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun santapan istimewa bersama keluarga.

Keistimewaan Ayam Gagape terletak pada racikan bumbu tradisional yang digunakan dalam proses memasaknya.

Advertisement Perpaduan bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar, dan aneka rempah menghasilkan aroma yang harum.

Kelapa parut yang disangrai hingga kecokelatan kemudian menjadi salah satu komponen penting untuk memperkaya rasa masakan.

Kombinasi bahan tersebut membuat hidangan ini memiliki sensasi gurih yang berbeda dari olahan ayam bersantan lainnya.

Selain menawarkan rasa yang lezat, Ayam Gagape juga menarik untuk dicoba karena bahan-bahannya relatif mudah ditemukan di pasar tradisional.