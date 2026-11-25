RadarMadura.id - Popularitas budaya Korea Selatan terus memberikan pengaruh terhadap perkembangan industri kuliner di berbagai negara.

Tidak hanya melalui drama dan musik, tren tersebut juga mendorong munculnya restoran yang menggabungkan makanan khas Korea dengan pengalaman bersantap bertema budaya populer.

Advertisement Salah satu jaringan restoran yang mengusung konsep tersebut adalah Kkado Chicken.

Restoran ini dikenal melalui sajian ayam goreng Korea sekaligus dekorasi interior yang terinspirasi dari dunia K-Pop.

Kkado Chicken menghadirkan pendekatan berbeda dalam membangun suasana restoran.

Advertisement Jika sebagian tempat makan lebih menonjolkan desain minimalis atau tradisional Korea, jaringan restoran ini justru memilih atmosfer yang lebih hidup dan penuh energi.

Dekorasinya dirancang dengan inspirasi dari industri musik populer Korea yang identik dengan warna, kreativitas, serta suasana meriah.

Konsep tersebut memberikan karakter tersendiri bagi Kkado Chicken di tengah persaingan bisnis kuliner Korea.

Ayam Goreng Korea Menjadi Daya Tarik Utama

Salah satu alasan Kkado Chicken menarik perhatian adalah fokusnya pada menu ayam goreng khas Korea.