RadarMadura.id - Surabaya Timur memiliki pilihan tempat nongkrong yang menarik untuk dikunjungi para pencinta kopi dan penikmat suasana estetik.

Salah satunya adalah Sho Coffee, sebuah coffee shop yang menggabungkan desain minimalis dengan sentuhan interior classy.

Advertisement Tempat ini menawarkan suasana berbeda bagi pengunjung yang ingin menikmati kopi sekaligus menghabiskan waktu dalam lingkungan yang nyaman.

Tidak hanya mengandalkan tampilan visual, Sho Coffee juga menghadirkan sejumlah konsep menarik yang membuat pengalaman berkunjung terasa lebih istimewa.

Daya tarik pertama yang langsung terlihat ketika memasuki Sho Coffee adalah penataan interiornya.

Advertisement Konsep minimalis menjadi dasar desain ruangan, tetapi tetap dipadukan dengan elemen yang memberikan kesan elegan.

Setiap sudut memiliki karakter visual tersendiri sehingga menarik untuk dijadikan latar berfoto.

Tidak mengherankan apabila coffee shop ini menjadi salah satu tempat yang menarik perhatian pencinta cafe estetik di Surabaya Timur.

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Sistem Akustik Khusus Membuat Pengalaman Ngopi Lebih Nyaman

Keunikan Sho Coffee ternyata tidak berhenti pada desain interior.