RadarMadura.id - Kehidupan malam di Surabaya semakin semarak dengan hadirnya berbagai tempat hangout yang menawarkan konsep dan pengalaman berbeda.

Salah satu destinasi yang menarik perhatian adalah Noctra Hookah Premium Lounge, tempat bersantai dengan suasana modern dan sentuhan kemewahan.

Advertisement Lounge ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkumpul yang lebih eksklusif tanpa menghilangkan kenyamanan pengunjung.

Kehadirannya menambah pilihan bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu bersama teman setelah menjalani aktivitas sepanjang hari.

Noctra Hookah Premium Lounge tidak hanya mengandalkan tampilan interior dan suasana tempat sebagai daya tarik utama.

Advertisement Konsep yang dihadirkan juga menggabungkan hiburan, pilihan minuman, serta sajian pendamping dalam satu lokasi.

Pengunjung dapat menikmati suasana malam dengan alunan musik yang menemani waktu bersantai.

Perpaduan tersebut menjadikan lounge ini sebagai alternatif tempat berkumpul bagi mereka yang menyukai atmosfer hiburan malam bergaya modern.

Menawarkan Pengalaman Shisha dengan Beragam Pilihan Rasa

Salah satu daya tarik Noctra adalah ketersediaan berbagai pilihan rasa shisha berkualitas tinggi.