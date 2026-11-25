RadarMadura.id - Budaya menikmati kopi di Jakarta semakin berkembang dengan hadirnya berbagai konsep kedai yang menawarkan pengalaman berbeda.

Salah satu yang menarik perhatian adalah Omakafe, sebuah kedai kopi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, yang mengusung konsep coffee omakase.

Advertisement Tidak seperti kedai kopi pada umumnya, tempat ini menghadirkan rangkaian minuman yang disajikan secara bertahap sesuai kurasi barista.

Konsep tersebut memberikan pengalaman baru bagi pelanggan yang ingin mengenal kopi melalui pendekatan lebih personal dan mendalam.

Coffee omakase merupakan konsep penyajian kopi yang terinspirasi dari tradisi omakase dalam dunia kuliner Jepang.

Advertisement Istilah tersebut menggambarkan pengalaman ketika pelanggan mempercayakan pilihan hidangan kepada koki atau orang yang menyajikannya.

Dalam penerapannya di Omakafe, barista memiliki kebebasan menentukan jenis minuman sekaligus urutan penyajiannya.

Pelanggan cukup menikmati setiap racikan tanpa harus menentukan sendiri seluruh pilihan menu sejak awal.

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Pengalaman Menikmati Kopi dengan Rangkaian Sajian Bertahap

Hal yang membuat konsep ini berbeda adalah setiap minuman menjadi bagian dari sebuah perjalanan rasa.