RadarMadura.id - Surabaya kembali menghadirkan pilihan menarik bagi pencinta kuliner melalui kehadiran Fronds pada April 2026.

Restoran ini menawarkan konsep yang memadukan karakter klasik Barat dengan sentuhan elegan khas Jepang.

Advertisement Perpaduan dua gaya tersebut menciptakan identitas tersendiri, baik dari segi tampilan bangunan maupun atmosfer yang ditawarkan kepada pengunjung.

Fronds hadir sebagai destinasi kuliner yang tidak hanya mengutamakan sajian, tetapi juga memperhatikan kenyamanan dan pengalaman bersantap.

Menempati bangunan dua lantai, Fronds menghadirkan suasana yang dirancang dengan memperhatikan detail pada setiap sudutnya.

Advertisement Elemen klasik Barat memberikan karakter yang berkesan, sementara sentuhan Jepang menghadirkan nuansa elegan dan lebih tenang.

Penataan ruangnya dibuat estetik tanpa menghilangkan fungsi utama restoran sebagai tempat menikmati hidangan.

Konsep tersebut membuat Fronds memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang menyukai tempat makan dengan atmosfer nyaman dan menarik secara visual.

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Mengusung Konsep Brunch dan Sajian Gourmet

Salah satu hal yang membedakan Fronds dari restoran pada umumnya adalah fokus pada sajian brunch dan gourmet.