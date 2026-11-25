RadarMadura.id - Surabaya semakin memiliki banyak pilihan destinasi kuliner bagi masyarakat yang menyukai hidangan khas Korea Selatan.

Salah satu restoran yang menawarkan pengalaman berbeda adalah Chadol Gujeolpan dengan konsep Korean Flame BBQ.

Advertisement Tempat makan ini menghadirkan sajian daging panggang yang terinspirasi dari tradisi kuliner Korea dengan sentuhan penyajian lebih atraktif.

Pengunjung tidak hanya datang untuk menikmati makanan, tetapi juga dapat menyaksikan proses pemanggangan yang berlangsung langsung di meja.

Berbeda dari restoran Korean BBQ pada umumnya yang mengharuskan pelanggan memanggang daging sendiri, Chadol Gujeolpan menawarkan pelayanan yang lebih praktis.

Advertisement Staf restoran akan membantu memanggang potongan daging yang telah dipesan oleh pengunjung.

Proses tersebut dilengkapi atraksi api atau flame yang memberikan pengalaman visual menarik selama hidangan disiapkan.

Konsep ini membuat aktivitas bersantap terasa lebih istimewa sekaligus memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk menikmati makanan tanpa harus sibuk mengolahnya sendiri.

Korean Flame BBQ dengan Nuansa Hidangan Kerajaan

Salah satu identitas utama Chadol Gujeolpan terletak pada konsep penyajian yang mengangkat kesan elegan dari tradisi kuliner Korea.