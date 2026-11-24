RadarMadura.id - Sekoteng dikenal sebagai minuman tradisional yang identik dengan kuah jahe hangat dan aneka isian bercita rasa manis.

Minuman ini biasanya dilengkapi kacang tanah, potongan roti tawar, pacar cina, serta bahan pelengkap lainnya.

Advertisement Seiring berkembangnya kreasi kuliner, sekoteng kini dapat dipadukan dengan boba atau bola tapioka yang memiliki tekstur kenyal.

Perpaduan tersebut menghadirkan sensasi berbeda tanpa menghilangkan karakter hangat dan aroma rempah dari minuman khas ini.

Sekoteng boba bisa menjadi pilihan menarik bagi pencinta minuman tradisional maupun penggemar minuman kekinian.

Advertisement Kuah jahe yang manis dan sedikit pedas berpadu dengan boba yang kenyal ketika dikunyah.

Tambahan kacang tanah sangrai memberikan rasa gurih, sedangkan roti tawar menyerap kuah sehingga terasa lebih lembut.

Kombinasi berbagai tekstur tersebut membuat sekoteng boba cocok disajikan sebagai minuman penghangat saat cuaca dingin atau hujan.

Bahan utama yang perlu disiapkan cukup mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan.